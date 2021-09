El Reial Madrid va golejar ahir amb facilitat (6-1) un Mallorca que va arribar al partit amb moltes baixes i no va poder respondre al recital ofensiu dels blancs, que van fer sis gols però van tenir ocasions per fer-ne més. Marco Asensio, que es va reivindicar amb un triplet després d’haver jugat poc, Benzema, amb dos gols més, i Isco van marcar per als blancs, mentre Kang-in Lee, el futbolista més destacat dels balears, va fer el gol del Mallorca. Amb aquest ampli resultat, el Reial Madrid continua líder i ja ha fet 21 gols a la lliga.