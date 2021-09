El Barça desperta massa tard i es reparteix els punts amb el Cadis

El Barça va repartir-se els punts ahir amb el Cadis (0-0) en un partit gris, en el qual els de Ronald Koeman van tenir greus problemes per generar perill i es van quedar sense Frenkie de Jong a la segona part per expulsió. La reacció, al temps afegit, va arribar massa tard. Koeman va veure vermella directa en l’últim minut.

No havia començat el partit que ja estava condicionat per l’aspecte extraesportiu arran del comunicat que va llegir Koeman en la prèvia. Seguint les seves paraules respecte als joves, el tècnic va fer debutar Gavi en l’onze titular amb el primer equip. La proposta del Cadis, amb l’equip avançat, de seguida va sorprendre el conjunt blaugrana. Dest va tenir el primer xut als núvols, deixant entreveure que al Barça li costaria. Estava encallat i no trobava com enllaçar les jugades. L’únic que destacava era Gavi, intentant crear perill a través de pilotes filtrades com la que va tenir amb una centrada buscant el cap de Luuk De Jong. La defensa del Cadis, però, va avançar-se per refusar-la a córner.

Passaven els minuts i el Barça seguia amb dubtes, incapaç de generar perill a l’àrea. Tampoc ho feia el Cadis seguint un guió que ja li anava bé per aprofitar qualsevol error dels de Koeman. Memphis va provar-ho amb una rematada que Ledesma va aturar sense problemes. Era el primer xut entre els tres pals. Abans del descans, el Cadis va patir un contratemps amb la lesió de Fali, que va marxar en llitera (min. 40).

La imatge no ha millorat a la represa. Ter Stegen ha salvat el Barça d’un xut de Negredo tot sol des de la frontal. Ledesma va fer el mateix amb una rematada de Memphis. El Barça va quedar-se amb un menys per l’expulsió de Frenkie De Jong al 65. Ter Stegen va tornar a aparèixer per evitar el gol de Salvi. El Barça va despertar, però ja era massa tard.

El clàssic ja té data

D’altra banda, ahir es va saber el data del primer clàssic de la temporada. Javier Tebas va revelar que el Barça rebrà al Reial Madrid al Camp Nou el pròxim diumenge 24 d’octubre a 1/4 de 5 de la tarda.