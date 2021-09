El Bàsquet Girona va encaixar ahir de la segona derrota consecutiva, després de deixar-se remuntar pel TAU Castelló en l’amistós que van disputar al Ciutat de Castelló (76-63). La seva superioritat va deixar-se perdre amb un últim quart molt pobre abans d’afrontar dissabte la final de la Lliga Catalana LEB Or a Fontajau. Els gironins coneixeran avui el seu rival, que sortirà del vencedor del Lleida-Prat (18 h).

Els de Carles Marco van imposar el seu domini només començar. A partir de transicions ràpides, el Bàsquet Girona va elevar el ritme amb bon treball defensiu. L’equip de Castelló de la Plana va mostrar-se imprecís amb greus problemes en la pèrdua, la qual cosa va donar ales als gironins. Ja havien passat els primers cinc minuts i el rival encara no havia fet cap cistella, sí que ho havien fet els de Marco després d’un triple de Franch. El base va marcar diferències amb bones passades. La superioritat del Bàsquet Girona era evident, acabant el primer quart amb un avantatge important de 9-24. El mateix va passar al segon, ofegant el rival, encara que el Castelló va fer un pas per tenir més intensitat. L’ex del Girona Rozitis va donar un cop de mà al seu nou equip (17).

El Bàsquet Girona va deixar-se perdre l’avantatge a la segona part, permetent al Castelló buscar la remuntada. Va insistir a mesura que se li tirava el temps a sobre retallant fins al 50-57 en el tercer quart. No podien despistar-se els gironins i, per contra, van fer-ho. Sobretot, després que Höök els posés en alerta amb un triple que ho deixava tot obert amb quatre punts d’avantatge pels de Marco. En comptes de reaccionar, l’equip va fer un pas enrere, donant peu al Castelló per endur-se el partit.