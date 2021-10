L’Spar Girona encara està paint la traumàtica desfeta que va encaixar diumenge passat a la pista del Campus Promete (68-46). Les d’Alfred Julbe van mostrar-se irreconeixibles en moltes facetes del joc a Logronyo, cometent errors que són impropis per a un equip com l’Uni. Hi ha derrotes i derrotes. En només quatre dies de diferència, les gironines van passar de perdre amb honor en l’estrena a l’Eurolliga contra tot un Sopron (63-68) a quedar en evidència davant el Campus Promete per una distància de 22 punts. L’última va ser la pitjor derrota dels darrers temps en l’aspecte ofensiu.

L’Uni té molt ben acostumada l’afició. Lluita per tot, mantenint les opcions fins al final. Davant el Campus Promete, però, les de Julbe no van arribar mai a tenir opcions i van fer només 46 punts, sent Kennedy Burke la màxima anotadora per part del conjunt gironí (14). Un resultat pobre i, si més no, sorprenent. I és que feia vuit temporades que l’Uni no aconseguia un mínim de 50 punts a la Lliga Endesa. L’últim cop va ser la temporada 2013/14 quan va perdre els dos derbis amb el Cadí La Seu. L’equip entrenat aleshores per Anna Caula (actual Secretària General de l’Esport) va caure per 67-41 a la Seu d’Urgell i per 40-51 en la tornada a Fontajau. Aquells 40 punts són la pitjor xifra de la seva història a l’elit del bàsquet espanyol, mentre que els 46 que van treure a Logronyo són la tercera pitjor.

Els altres precedents negatius són entre el curs 2009-10 (debut a la Lliga Femenina) i 2012-13, quan la mínima puntuació va ser de 49 punts. Després van venir les desfetes contra el Cadí La Seu, que van ser un punt d’inflexió per a les gironines. A partir del curs 2013-14 ja mai més van baixar els 50 punts, excepte diumenge passat a Logronyo.

És per això que no sorprenen les paraules de Julbe en cabar el partit. «En l’esport professional no es pot competir tan lluny de les expectatives que generes. Hem fet un mal inici i una mala continuació i el rival ha estat molt superior», deia el tècnic demanant disculpes a l’afició.

Sense temps per lamentar-se

Tot i les males sensacions que va oferir l’Spar Girona a la pista del Campus Promete, les de Julbe no tenen temps per lamentar-se. Cal passar pàgina ràpidament perquè el calendari així ho exigeix. Aquest dijous toca un nou examen a l’Eurolliga davant l’Schio, que ve vèncer amb contundència el Landes en la primera jornada (96-56). Tot seguit serà la visita del Leganés diumenge vinent a Fontajau (19.30 h), que serà clau per redreçar el rumb a la Lliga.

La bona notícia és que la infermeria comença a buidar-se a poc a poc i això facilitarà la dinàmica d’entrenaments. Astou Traoré, per exemple, té molt números de reaparèixer contra les madrilenyes.

Astou Traorés’incorpora a la dinàmica del grup

Les baixes estan portant molts mal de caps a l’Spar Girona en aquest inici de temporada. Després de la derrota davant el Campus Promete, el tècnic Alfred Julbe va dir que «necessitem entrenar-nos bé, que és el que ajuda a construir els equips». Caldrà tenir encara un xic de paciència, però tot apunta que el problema es resoldrà aviat. Tant és així que Astou Traoré s’incorpora avui mateix a la dinàmica del grup. L’aler-pivot no podrà viatjar cap a Itàlia dijous per la llicència de la FIBA, però pot reaparèixer diumenge contra el Leganés. A més a més, Frida Eldebrink es troba en la recta final de la recuperació de la seva lesió i l’Uni espera que estigui disponible la setmana vinent.