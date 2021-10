Mai una derrota havia estat tan celebrada com la que va patir l’Spar Girona el passat mes de gener al Palazzetto Livio Romare de Schio. Un 77-74 històric perquè tot i perdre, l’equip va classificar-se per primer cop en tota la seva història per disputar els quarts de final de l’Eurolliga. Desdibuixada pel coronavirus i els seus efectes, la competició va variar el seu format, a còpia de bombolles amb partits unificats en un mateix pavelló. A Fontajau, un mes abans, l’Uni havia superat el Familia Schio per quatre punts de diferència (85-81). El que són les coses: el duel decisiu, el que havia de decretar qui avançaria a quarts, tornava a enfrontar a tots dos conjunts. Aquest cop a Itàlia. Es va perdre, amb final agònic inclòs, però la diferència va ser menor i les gironines passaven ronda. Aquesta tarda, a partir de dos quarts de vuit, es reedita el matx. En circumstàncies diferents. Tot just és la segona jornada d’una Eurolliga que ha recuperat la seva estructura habitual. Les dinàmiques tampoc són les mateixes perquè les de Julbe hi arriben dolgudes.

L’estrena a la competició no va sortir massa bé. Desfeta amb el Sopron per començar. Pocs dies més tard, relliscada i de les grosses a Logronyo. «És una setmana molt complicada, venim de fer un molt mal partit, això és així. Sentim ràbia, inseguretat i ansietat perquè volem solucionar-ho. Hem mantingut reunions. Estem construint a partir de la comunicació. Volem recuperar la confiança que ens poden donar les victòries, els bons resultats i la bona imatge. Ens hem posat a treballar totes juntes cap a una direcció». Són paraules de Laura Antoja, mà dreta d’Alfred Julbe i membre del seu cos tècnic.

La mateixa que recorda que el Beretta Familia Schio és «un rival molt difícil» i que «jugar allà encara complica més les coses». Ve d’eliminar el València en la ronda prèvia i de col·locar-se com a líder provisional del seu grup guanyant de carrer el Basket Landes. «Ens enganxa en un moment complicat però és aquí quan hem de créixer», assevera Antoja. Francesca Dotto és dubte, però les italianes compten amb un arsenal temible: Sandrine Gruda, Giorgia Sottana, Charli Elionne Collier o Kitija Laksa, entre d’altres. L’Uni encara no té el seu equip al complet. Frida Eldebrink segurament reapareixerà la setmana vinent, pel que serà baixa. Michaela Onyenwere continua als Estats Units i Astou Traoré, ja sana, no pot jugar Eurolliga i tornarà diumenge.