La rookie de l’any de la WNBA, Michaela Onyenwere, jugarà a Fontajau amb l’Spar Girona aquesta temporada. S’acaba d’aquesta manera la incertesa que havia envoltat aquest fitxatge des que es va saber, poc abans que s’hagués d’incorporar a l’equip a finals de setembre, que s’havia lesionat en un dit en el seu últim entrenament als EUA (un trencament de lligaments que requeria operació) i que la seva arribada quedava a l’aire. Onyenwere va brillar a la WNBA amb les New York Liberty i això ha disparat el seu catxet i les expectatives que pot generar. L’Uni tenia la jugadora firmada d’abans, amb una clàusula alliberadora per Nadal que es mantindrà, tot i que amb unes condicions diferents a les inicialment pactades. Per tant, com a mínim, Onyenwere, que té 21 anys, reforçarà l’equip des de finals d’aquest mes (aquesta és la previsió que té el club sobre quan pot rebre l’alta), i com a mínim fins a finals d’any, amb l’esperança, però, que pugui acabar la temporada a Girona.

El fitxatge d’Onyenwere, sobretot vist el seu paper a la WNBA en la temporada del seu debut, havia generat molta expectació a l’Uni. Escollida el número 6 del draft, l’alera formada a UCLA va disputar 32 partits amb una mitjana de 22,5 minuts i un encert de tir del 40% signant una mitjana de 8,6 punts i 3 rebots per partit. Uns números que li van valer ser la rookie de l’any. Onyenwere havia signat per l’Spar a principis de juny, abans que comencés la WNBA amb Liberty i la seva cotització es multipliqués. Quan es va saber de la seva lesió, a Fontajau van obrir un procés intern de reflexió sobre com actuar. Sobre la taula hi havia la possibilitat de trencar l’entesa, o de mirar d’aconseguir un contracte garantit per tota la temporada, sense la clàusula que li permet sortir a finals d’any. Finalment la solució passa per mantenir aquesta via de sortida, amb condicions diferents, però amb el compromís de la jugadora d’incorporar-se a l’Uni tant punt tingui l’alta. Onyenwere, Gardner i Burke poden jugar juntes sense cap problema a la Lliga Femenina. A l’Eurolliga, tanmateix, no serà així. La normativa FIBA només permet els clubs comptar amb dues extracomunitàries per partit, per la qual cosa Alfred Julbe n’haurà de descartar una cada jornada.

Onyenwere, una jugadora que arribarà, i Traoré, una que se’n va. La pivot senegalesa va arribar d’urgència amb un contracte de dos mesos quan es va saber la lesió de la nord-americana. En aquesta nova etapa, però, amb prou feines ha participat. Només va jugar la Lliga Catalana perquè una lesió al bessó li va privar d’estrenar-se a la Lliga i a l’Eurolliga.