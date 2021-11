Esther Guerrero va acabar en segona posició en la prova curta del Cros d’Atapuerca. L’atleta banyolina va recórrer els 1.800 metres de la cursa amb un temps de 5:41, que no van ser suficients per guanyar, ja que Marta Garcia va fer el recorregut quatre segons més ràpid (5:37). D’aquesta manera, Guerrero haurà d’esperar al criteri tècnic de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme per participar en els Campionats d’Europa en la categoria de relleus mixtes.

Per altra banda, Adel Mechaal va quedar 21è en la prova llarga, de 9.000 metres. El palamosí no va tenir el seu dia i no va tenir opcions d’estar al capdavant. Al final, va travessar la línia d’arribada amb una marca de 26:52, molt lluny del temps del vencedor, Aron Kifle, que va completar el recorregut un minut més ràpid que Mechaal (25:33). Rodrigue Kwizara i Joel Ayeko van completar el podi.