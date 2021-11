El Reial Madrid va aconseguir ahir la seva tercera victòria seguida a la Lliga en superar per 1-4 en l’Estadi Nuevo Los Cármenes a un Granada que va patir d’aquesta manera la seva segona derrota consecutiva, el que l’impedeix allunyar-se dels llocs de descens.

Els gols de Marco Asensio i de Nacho Fernández van posar per davant l’equip madridista, va reduir diferències per al Granada abans del descans el colombià Luis Suárez, i van certificar el triomf blanc en el segon temps Vinicius i el francès Ferland Mendy, aquest quan el Granada jugava amb deu per l’expulsió de l’ex del Girona Monchu.

Excepte en el tram final del primer temps va ser un partit plàcid per al Reial Madrid, que fins i tot va poder donar minuts de descans a alguns dels seus principals jugadors davant un Granada lluitador i que va tenir les seves opcions, encara que va quedar sentenciat després de l’expulsió per vermella directa de Monchu en el minut 67, que també li va costar l’expulsió al tècnic Robert Moreno, per protestar.

Fins al final va dominar a plaer el Reial Madrid el xoc, evitant el porter Maximiano que Vinicius i Rodrygo Goes ampliessin el marcador. Sí que se’n va sortir en el minut 76 Mendy després d’una mesura assistència de Casemiro.

Abans de la conclusió va donar temps al fet que Ancelotti donés descans a Modric, Kroos, Vinicius, Benzema i Alaba, a part del brasiler Eder Militao que no va jugar cap minut. Això va provocar el debut aquesta lliga de Jesús Vallejo. Amb ell al camp, Maximiano va evitar una golejada més àmplia mentre Courtois es va lluir en una cop de cap de l’experimentat davanter Jorge Molina ja amb tot decidit.