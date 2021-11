Aquest Spar Girona té molt a dir, encara, aquesta temporada, i en totes les competicions. La gran victòria de dimecres passat a l’Eurolliga davant del Basket Landes (71-80) no només va servir per confirmar el bon moment de les gironines, que mica en mica van encaixant totes les peces, sinó que també va permetre agafar confiança abans del clàssic a Salamanca. Un «partidàs» és el que es viurà aquest vespre al pavelló Würzburg entre el Perfumerías Avenida i l’Uni Girona (20 h).

«Veurem si el desgast de l’Eurolliga ens passa factura o al revés, ens dona un impuls. Moltes vegades la competitivitat per portar l’equip al límit serveix com a entrenament», explica Laura Antoja. Per a l’ajudant de Julbe, «a diferència de nosaltres, el Salamanca està tenint partits més tranquils i amb resultats més amplis». En aquest sentit, «portem un entrenament per davant respecte elles». Tot i així, caldrà que el conjunt dirigit per Alfred Julbe estigui ben atent perquè l’Avenida «juga a casa i amb públic». «Tenen una grandíssima plantilla, a part de ser llarga. A més a més, han incorporat a Cooper que no la coneixem i ha estat una de les millors de la WNBA aquest estiu. Haurem d’analitzar bé com posar-los les coses difícils», va afegir.

Davant d’un rival «complet i ben treballat fins al límit», l’Uni haurà de seguir traient el millor del col·lectiu. «L’exigència física serà enorme i la concentració haurà de durar 40 minuts si no volem que el partit se’ns escapi en dos minuts», va alertar.

Per la seva part, Roberto Íñiguez, entrenador de l’Avenida, va dir que «es presenta un partit dur contra un equip molt físic, amb les idees clares i diferents defenses». «Si fem mals tirs o perdem pilotes, segur que ens castigaran. Hem de saber-ho i estar preparades», va explicar.