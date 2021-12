Demà arriba el partit més esperat per al Bàsquet Girona. El dia del debut de Marc Gasol amb la samarreta del club que presideix. Fontajau es vestirà de gala -ja hi ha més d'un miler d'entrades anticipades venudes- per viure el retorn de l'estrella de l'NBA, tot i que el realment important serà el resultat del duel entre els gironins i l'Osca (19 h). Després d'agafar provisionalment l'equip, que es troba a la part baixa de la classificació, el tècnic Jordi Sargatal s'estrenarà oficialment a la banqueta. «Quan et fas gran, dubtes sobre si tindràs papallones i gràcies a Déu les sento. Em fa il·lusió. Estic segur que serà un partit emocional, ho haurem de fer tot a la pista per guanyar. A més a més, la gent ens aportarà moltes coses positives per fer un esforç més. Que ens animin serà una força molt gran per nosaltres», ha explicat Gasol.

«El meu sou a Girona serà el mínim» Per la seva part, Sargatal ha dit que el rol del pivot a l'equip serà de «lideratge». «Sóc un entrenador bastant proper per connectar amb els jugadors. M'agradaria que tinguem caràcter en defensa, intensitat i un ritme alt al partit», ha comentat sobre la seva manera de ser. L'entrenador també ha afegit que en el moment d'acceptar el càrrec «no m'ho vaig haver de pensar gaire perquè durant aquestes dues setmanes va ser molt fàcil i natural portar l'equip. Assumeixo el repte confiat en què puc fer una bona feina perquè hi ha treball al darrere i els jugadors m'ajudaran». Gran expectació pel debut de Gasol