L’impacte ha sigut immediat. Marc Gasol ha irromput amb molta força a la LEB Or. Es va notar el divendres a les graderies i també al damunt del parquet. Unes 4.000 persones van posar el caliu a Fontajau i el pivot va respondre de la millor manera possible. Estrena, victòria i actuació memorable. Tant, que el seu excel·lent debut amb la samarreta del Bàsquet Girona li ha servit per convertir-se en el jugador més valuós (MVP) de l’última jornada a la categoria. Va necessitar 22 minuts per atrapar els 19 punts i capturar 16 rebots, a banda de repartir una assistència, rebre 7 faltes i sumar una recuperació. Amb aquests números, els punts de valoració van créixer fins els 39. Més que cap altre jugador en l’últim cap de setmana de la competició. I això que Marc Gasol va disputar el seu últim partit de l’NBA amb els Lakers el passat mes de juny i s’acomiadava de la selecció espanyola en els Jocs Olímpics celebrats a l’agost. Quatre mesos sense competir al màxim nivell.

No va ser cap impediment per demostrar que pot ser una peça diferencial a la LEB Or i també el revulsiu que el seu equip necessitava, després d’enllaçar derrotes i més derrotes, el que va provocar la destitució de Carles Marco, l’entrenador fins fa poques setmanes. Gasol, que durant força temps ha estat rumiant què fer després d’abandonar els Estats Units, es va acabar llançant a la piscina, tot vestint-se de curt -no només per entrenar, com ha fet tantes vegades a Fontajau, sinó aquest cop per jugar- i formar part així de la plantilla fins al final de la temporada. Va ser clau en l’aclaparadora victòria contra el Levitec Osca (89-47) i els seus registres individuals el converteixen en l’MVP de l’última jornada i per descomptat, també l’inclouen en el cinc ideal. Un equip en el que forma un joc interior al costat d’un jugador d’un altre conjunt català com ho és Michael Carrera (ICG Força Lleida). També hi apareix el base Micah Speight (EasyCharger Palència), l’escorta Jalen Nesbitt (CB Almansa) i l’aler Wesley Van Beck (Palmer Alma Mediterránea). La propera oportunitat per veure’l en acció arriba aquest mateix divendres. A partir de les nou de la nit, el Bàsquet Girona visitarà la pista del Palència, tercer classificat amb un balanç de vuit victòries i només dues derrotes.

Un altre cop a Fontajau

Feia més de 13 anys que Marc Gasol no jugava un partit oficial a Girona. Des del mes de maig del 2008 fins el passat divendres. Un període de temps, gairebé tota la seva carrera esportiva, que l’ha passat competint a l’NBA amb els Grizzlies, Raptors i Lakers. Però malgrat tot, ha demostrat que a Fontajau se sent ben còmode, com si no hagués passat el temps. Estrena de llibre contra l’Osca per rememorar l’últim partit que hi va jugar abans de fer el salt als Estats Units. En aquella ocasió, vestint la samarreta de l’Akasvayu. En la sèrie de quarts de final pel títol de la Lliga ACB contra el DKV Joventut, Gasol va ser clau per empatar-la. Va necessitar la seva millor versió, inèdita fins aleshores, amb 44 punts de valoració després de repartir 8 assistències, capturar 10 rebots i fer 25 punts. Dobles figures i a ben poc del triple doble. Aquell 91-83 final, amb un Fontajau ple fins la bandera, va servir per desempatar la sèrie a Badalona però allà les coses no van sortir bé. Gasol ja no tornaria a jugar més amb cap equip de Girona. Fins divendres, quan va brillar, i de quina manera.

Quin és el seu sostre?

Al llarg d’un grapat de temporades en actiu, tant a Espanya com també fent les Amèriques, Gasol ha col·leccionat actuacions de tota mena. A l’ACB, el seu sostre anotador són els 27 punts que jugant amb l’Akasvayu va aconseguir el 2007 en un partit contra el Menorca. Però n’ha arribat a fer més, en aquest cas a l’NBA. Una dècada més tard, jugant als Grizzlies i contra els Raptors, en va anotar fins a 42. Mai n’ha fet més en una sola actuació. I els rebots? En va capturar 21 el 2011 contra Oklahoma City Thunder.