L’extennista Manolo Santana, un dels homes més importants en la història de l’esport espanyol, va morir ahir a Marbella a l’edat de 83 anys, segons va informar el Mútua Madrid Open, torneig del qual era president d’honor. Santana, llegenda del tennis espanyol, aconseguint quatre Grand Slam entre els seus principals mèrits com a tennista (dos Roland Garros, un Obert dels Estats Units i un Wimbledon). En els últims anys, exercia com a president d’honor del Mútua Madrid Open, però les seves aparicions en públic eren poques a causa de la seva salut delicada en els últims mesos.

Manolo Santana, nascut a Madrid un 10 de maig de 1938, va ser un autèntic inductor del tennis a Espanya després de guanyar el seu primer Roland Garros l’any 1961. I ho va fer amb el total domini dels jugadors d’Estats Units i Austràlia que hi havia en aquella època. Per tant, va ser l’impulsor de l’esport de la raqueta, i va començar a despuntar amb tan sols 20 anys, quan va guanyar el Campionat d’Espanya. Més tard, i després d’asseure’s entre els 10 millors del món en la dècada dels setanta, va arribar a ser reconegut com a número u del món.

Santana va popularitzar un esport inicialment catalogat d’elitista i el va instaurar a Espanya, on va crear escola i el va normalitzar. Després d’ell van créixer generacions exitoses que van seguir el seu camí. Homes com Manolo Orantes, Andrés Gimeno, Joan Gispert o José Higueras, van fer gran el trajecte començant inicialment per Santana en una modalitat que més èxit ha proporcionat a la història de l’esport espanyol.

Al llarg de la seva trajectòria, Santana va aconseguir 72 títols, en els que destaquen quatre Grand Slam i un or aconseguit en els Jocs Olímpics de Mèxic de 1968, encara que en aquella època, el tennis era un esport d’exhibició.

El món del tennis recorda a Manolo Santana

De seguida que es va conèixer la mort de Manolo Santana, el món del tennis es va unir per recordar la seva figura. Rafa Nadal va voler donar-li «mil gràcies per tot el que has fet pel nostre país i marcar el camí de tants. Sempre has estat un referent, un amic i una persona propera a tots». També recordava a Santana la tennista de Begur, Paula Badosa: «Una notícia trista pel món del tennis. Gràcies per haver obert el camí perquè molts després l’haguem pogut recórrer».

També li van retre homenatge altres figures de l’esport, com Pau Gasol, que va afirmar que marxava una «llegenda del tennis i un gran referent per l’esport del nostre país». «Llegenda, un mite i un pioner del tennis. Campió i cavaller, amic de l’esport espanyol, membre del Comitè Olímpic Espanyol i referència absoluta», també esmentava el Comitè Olímpic Espanyol.