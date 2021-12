El Salt Gimnàstic Club va acabar en quarta posició a la Final de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística que es va celebrar ahir a Terrassa. Un trofeu que el club va aixecar el 2019 i es va penjar la plata l’any passat. Les gironines s’havien classificat per a la final, però a l’hora de la veritat van quedar lluny dels llocs de podi. Van fer un total de 187’699 punts, mentre que el tercer classificat, el Xelska mallorquí en va fer 193’266. La victòria va ser per Les Moreres (194’866), mentre que la segona plaça la va ocupar l’EGIBA (193’366).

De totes maneres, l’entrenadora de l’equip, Montse Hugas, afirmava estar «molt contentes» tot i la quarta posició perquè «s’ha vist una millora molt important». S’ha de tenir en compte que les dues puntals de l’equip, Laura Bechdejú i Marina González no van poder competir. La primera, perquè encara s’està recuperant d’una lesió al taló després de passar per quiròfan, i la segona, perquè està estudiant als Estats Units. A més, tampoc van poder competir Jana Guardiola ni Mariona Vila, per lesió, però tot així van estar amb l’equip a Terrassa, igual que Bechdejú. Així, les cinc integrants del Salt Gimnàstic Club ahir van ser Laia Masferrer, Aida València, Nicole de Miguel, Berta Álvarez i Èlia Ribas. Les cinc van competir en els quatre aparells i la millor va ser Masferrer, que va sumar un total de 47’866 pel seu equip.