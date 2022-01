Dues victòries, contra Alcoià (0-1) i Nàstic (1-0), i l’empat de dimarts al camp del Sabadell (1-1), han fet que el Costa Brava passés d’estar enfonsat a la cua de la classificació a començar a treure el caparró en aquest tram final de la primera volta del campionat. Encara queda molta feina, sí, però l’equip sembla ser un altre després d’aquesta bona dinàmica i avui vista el camp del San Fernando (17h, Fotters) amb l’objectiu d’allargar la ratxa. «Busquem treure resultats positius en els dos últims partits de la primera volta per encarar la segona amb bons ulls», explicava Óscar Álvarez, entrenador almogàver. Quan falten dos partits per arribar a l’equador del campionat l’equip té 14 punts i està a sis de la salvació, que ara mateix marca el Cornellà. Per tant, l’objectiu és clar: «Volem estirar la ratxa i sumar punts per apropar-nos a la salvació».

De totes maneres, Álvarez lamenta que la segona part del Sabadell no fos tan bona com la primera. «Estic content per la primera part de Sabadell, però hem de millorar en les segones meitats per obtenir millors resultats», explicava l’entrenador del Costa Brava. Tot i així, «estem creixent i el que es veu al camp és el que estem treballant dia a dia», seguia explicant el tècnic del conjunt almogàver. Un dels que no hi serà avui serà Gil Muntades. En plena remodelació, el club va decidir rescindir-li el contracte.

Al davant es trobaran a un San Fernando que fins a la jornada 8 no havia trobat el seu joc, però cinc victòries consecutives el van catapultar fora de la zona de descens, i ara té 23 punts amb un partit pendent encara per jugar. Álvarez declara que el conjunt andalús és «un equip complicat», tot i que «els nombres diuen que a casa els costa més que a fora». El preparador del conjunt gironí també va dir que «els hem de respectar moltíssim perquè fan un bon joc i s’han reforçat bé durant el mercat d’hivern». Pedro Benito, Antonio Caballero, Sául González i Rodrigo Sanz són les incorporacions que ha fet el conjunt dirigit per Nacho Castro durant aquest mercat hivernal.