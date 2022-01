El nou club més ric del món, el Newcastle, va patir ahir el seu primer gran fracàs esportiu després de caure eliminat contra un equip de Tercera Divisió (League One) com el Cambridge United. El partit que es va jugar al camp dels blanc-i-negres que van veure com l’equip més modest s’avançava al marcador mitjançant Ironside. Una diana que fa caure eliminat el Newcastle de la FA Cup.