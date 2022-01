Rafa Nadal es va imposar al nord-americà Maxime Cressy en la final del torneig ATP-250 de Melbourne per 7-6 i 6-3. És el primer títol de l’any per al tennista manacorí, que aprofitava el campionat per preparar-se pel primer Grand Slam del curs, el d’Austràlia. El balear no aixecava un trofeu des de feia set mesos, a Roma. Nadal acumula com a mínim un títol cada any des que va guanyar el primer el 2004.