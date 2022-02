Rafael Nadal va assegurar que «estava fet pols» des d’abans del cinquè set però «era el dia per a no deixar res a dins» en una entrevista concedida a l’Agència EFE. El de Manacor va presentar davant els mitjans de comunicació el trofeu Norman Brookes com a campió de l’Open d’Austràlia, en l’èpica final de diumenge.

«Jo estava fet pols i no només al cinquè, des d’abans també, però era el dia per no deixar res a dins. Com es diu, era el dia per estar fins a l’última gota i el cap va respondre bé. El físic va aguantar i em va permetre lluitar fins al final», va comentar en al·lusió a la seva èpica remuntada que li va permetre aconseguir la glòria a Melbourne Park, després d’imposar-se a la final al rus Daniil Medvedev en cinc sets que es van allargar fins a les 5 hores i 24 minuts.

Un dia després de l’èpica victòria i de rebre unànimes elogis, Nadal ja havia assimilat tot el que suposa aquest triomf. «En l’àmbit personal és una cosa increïble, és la victòria més inesperada de la meva carrera i una de les més emocionants. És difícil d’explicar, és increïble el que vaig viure ahir i veure que estic competitiu com a jugador és una cosa increïble», va assegurar després de superar un període d’inactivitat de sis mesos per lesió i recuperar el seu màxim nivell. I, en parlar sobre el futur, l’únic jugador masculí de la història amb 21 Grand Slams, té clar que dependrà del seu estat físic: «Si em dosifico més, ja no sóc tenista. No es pot jugar menys del que ho he fet en aquests dos últims anys. El calendari depèn dels resultats i de l’estat físic».