El Corredor Mató Palafrugell recupera aquest vespre (20:55 hores) el partit a la pista del Noia Freixenet ajornat uns dies enrere per coronavirus i ho fa amb la necessitat de sumar si no vol despenjar-se a la classificació. L’equip de Xavier Garcia és cuer de l’OK Lliga amb només 9 punts, però en l’últim partit li va plantar cara a tot un Barça, al que va arribar a dominar per 4-2 per després acabar perdent per la mínima: 5-6. Avui li toca visitar un rival, el Noia Freixenet, que viu un molt bon moment. Perquè és quart a un món de distància (31 punts i dos partits pendents) i també perquè no perd des del passat mes de novembre, quan va caure al Palau Blaugrana per un marcador ben ajustat (3-2).