«L’objectiu principal de la temporada», com ell mateix ho ha definit més d’una vegada, s’ha complert per a Oriol Cardona. El banyolí es proclamava ahir campió d’Europa d’esprints d’esquí de muntanya i ho feia a Boí-Taüll, escenari que està acollint aquests campionats continentals. Amb un temps de 3:17.988 va liderar la prova des de bon començament i no va donar cap mena d’opció als seus principals rivals, al mateix temps que rebia el suport de bona part dels aficionats. El defensor del títol, Ernesto Canclini, va haver de conformar-se amb la segona posició (3:23.712). De la seva banda, el podi el va completar Iñigo Martínez, que va aturar el cronòmetre en 3:27.190. Suma així Cardona un nou èxit després d’haver guanyat les dues proves més recents a la Copa del Món.

«Tenia el cap centrat en aquesta prova i m’hi volia mantenir al capdavant, entre els millors. Ha sigut un plaer poder córrer a casa, davant la família i els amics, i això em fa estar molt content. És un pas endavant i un punt de confiança, que n’havia perdut en els darrers mesos», declarava després d’imposar-se a la final amb més facilitats de les que havia tingut durant les anteriors rondes de classificació.