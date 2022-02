Queralt Castellet ha fet història aquesta matinada en migtub dels Jocs Olímpics de Pequín en aconseguir la primera medalla de plata d'una esportista espanyola en uns Jocs d'Hivern. La 'rider' catalana va fer una impressionant segona ronda, on va obtenir una sensacional puntuació de 90,95 que li va valer el subcampionat olímpic per darrere de la inabastable representant nord-americana, la millor de l'actualitat, Chloe Kim, que pràcticament va deixar l'or sentenciat en la primera de les seves tres actuacions. La felicitat de la 'rider' vallesana era màxima, fins i tot se la veia contenta tapada amb la mascareta quan va explotar d'alegria sobre el podi olímpic.

Castellet va fer una primera actuació discreta que tan sols li va assegurar el que hauria sigut el desè diploma en uns Jocs d'Hivern. Però el diploma, als 32 anys i en la cinquena participació en uns Jocs, no era l'objectiu per a la de Sabadell. S'havia conscienciat i havia dit una vegada i una altra que ella anava a Pequín a buscar una medalla. «Tinc molts somnis encara per complir i un és una medalla als Jocs». I aquest somni s'ha fet realitat aquest dijous a la matinada sobre la neu artificial, que sempre enganya més que la natural, de l'escenari hivernal de Pequín.

«Després d'haver realitzat la primera ronda m'han vingut tots els nervis, tota la pressió, tots els pensaments que això era molt l'important per a mi. Però alhora crec que m'ha provocat també una força de no sé on per treure aquesta segona ronda tan bona per la qual fa tant temps que treballo, i ha sortit, i amb això m'han donat la medalla de plata», va assegurar Castellet a la zona mixta després de l'entrega de les medallistes.

«La segona posició darrere de Chloe, que és una 'rider' i esportista increïble, és un honor molt gran per a mi, n'estic molt orgullosa», va afegir amb la medalla de plata penjada al coll.

Mossegant la taula

Abans, contenta, mossegant la taula, transmetent els lògics nervis des de la Xina, va esperar pacient la puntuació dels jutges en acabar la seva ja històrica segona ronda. Com sol ser tradicional es treia la millor i la pitjor puntuació. Però en aconseguir la suma de 90 punts aquesta esportista que fa voltes pel món des que tenia 16 anys, la mateixa que ha sabut sobreposar-se a cops molt durs, la que continua vivint al dia lluny de contractes milionaris, ja sabia que cap de les seves 10 rivals (excloent-ne la nord-americana Chloe, que anava davant) li prendria la medalla olímpica.

Espanya, en tota la història dels Jocs d'Hivern, només ha obtingut l'or de Paquito Fernández Ochoa a Sapporo 1972. Després la seva germana Blanca Fernández Ochoa va aconseguir el bronze a Albertville 1992, i fa quatre anys a Corea es van sumar els bronzes de Javi Fernández, en el patinatge artístic, i idèntic metall per a Regino Hernández en l''snowboard cross'. Mai, fins aquesta matinada, ningú s'havia vestit amb la plata sorgida de la neu i el gel. Queralt ha sigut la primera.