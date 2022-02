La banyolina Júlia Soler tornarà aquest diumenge a Fontajau (18.05 h), després d’haver-se’n acomiadat en la victòria d’Eurolliga contra el Gdynia amb 4 punts (80-70). Aquest cop, però, ho farà com a rival de l’Spar Girona perquè marxar cedida al Cadí La Seu el passat desembre fins al final de temporada. La jugadora podrà enfrontar-se a l’Uni perquè el contracte amb les de l’Alt Urgell no contempla cap clàusula que ho eviti. El propi club entén que si va marxar per créixer i tenir minuts, no podia frenar-la impedint que jugués contra l’Uni.

Soler va tancar una etapa a Girona per obrir-ne una de nova a La Seu en busca de protagonisme. La jugadora va considerar que La Seu seria un bon destí per demostrar els progressos que havia fet anteriorment a l’Uni i que van fer-li guanyar-se de mica en mica la confiança d’Alfred Julbe, encara que la realitat està sent una altra. En els vuit partits de lliga regular que ha jugat fins ara amb el Cadí, Soler ha disposat d’una mitjana d’11:20 minuts amb una ratio d’1,3 punts per duel disputat. Una xifra que contrasta amb la que tenia quan era jugadora de l’Spar Girona. Amb Julbe, la banyolina va disputar prop de 15 minuts per partit en set jornades de lliga regular i la seva punutació de cara a cistella era major amb 3,4 punts per partit. A més a més, també va destacar a la Supercopa amb 5 punts. El nombre d’assistències és similar als dos clubs amb 0,5 a La Seu d’Urgell i 0,6 a Girona. Després de confirmar dissabte passat la seva participació a la Copa de la Reina amb una victòria contra el Gernika (63-50), el Cadí rep dijous l’Araski abans de venir a Fontajau. Per la seva part, l’Uni reprèn la competició a la pista del Leganés (20.30 h), també aquest proper dijous.