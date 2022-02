Duel de males dinàmiques el que albergarà avui (12:00) el Nou Estadi de Palamós entre el Costa Brava i el Castelló. Com hi arriben els dos conjunts? Els gironins tornen al seu terreny de joc després de no passar de l’empat a zero al camp del Linense en un partit molt descafeïnat i sense ocasions per part dels dos equips. Pitjor li va anar al Castelló, que va veure com el San Fernando conqueria Castàlia (1-3) després de signar una primera meitat memorable on van marcar tres gols.

«L’equip és més madur defensivament. Hi ha hagut una millora en aquesta parcel·la del terreny de joc; i gràcies a això hem mantingut molts partits la porteria a zero. Tanmateix, trobem a faltar marcar més gols per intentar aconseguir els triomfs que necessitem. Els equips contra qui juguem els costa generar ocasions de gol. Però, hem de sumar ja de tres en tres i més en la situació a la Lliga que ens trobem», comentava l’entrenador del Costa Brava Òscar Àlvarez en la prèvia del duel contra el Castelló. «El partit de la primera volta va ser molt ajustat. El resultat va ser d’1-0. Ara, crec, que estem millor que llavors. Ens trobem en millors condicions i estem notant millors sensacions. Els dos equips arribem amb dues dinàmiques dolentes. No obstant això, no és normal que el Castelló hi estigui immers. És un conjunt amb molt de potencial i que ha de lluitar per les posicions de dalt. Estic completament segur que ens exigiran molt, però espero que l’equip sapiga respondre per tal de guanyar i sumar els tres punts que són molt necessaris», deia l’entrenador d’un Costa Brava que es troba a la part baixa de la classificació. Concretament és dinovè amb 18 punts.