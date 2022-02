Per un pèl. Dijous, Esther Guerrero ja havia batut el rècord espanyol de la milla a Lievin (França) després d’acabar la prova en cinquena posició amb un crono de 4:28.54 i superar, en gairebé cinc segons, la que era fins llavors la millor marca espanyola -4:33.06 establert per Maite Zúñiga. I ahir, en la prova disputada a Birmingham de la World Indoor Tour va estara punt de batre el rècord un altre rècord espanyol. En aquest cas el dels 1.000 metres en pista coberta, però per una centèsima no ho va aconseguir.

L’atleta banyolina va acabar la prova cinquena, amb una marca de 2:38.81 i, si hagués tingut una mica més d’energia en el tram final hagués superat la marca de Mayte Martínez. La castellana va fer un crono de 2:38.80 l’any 2005 a Madrid i, fins ara, no hi ha hagut cap atleta que hagi pogut superar aquest registre. I tot, en una prova molt ajustada i en la que hagués pogut guanyar qualsevol perquè les cinc primeres classificades van travessar la línia d’arribada amb menys d’un segon de diferència. La que va tenir un gram més de força que la resta, però, va ser la britànica Isabelle Boffey, que va fer un temps de 2:38.25 en finalitzar els 1.000 metres. La polonesa Angelica Cichocka (2:38.57) va ser la segona classificada i l’alemanya Katharina Trost (2:38.62). Per la seva banda, Esther Guerrero, amb el seu 2:38.81, va ser l’última d’aquest grup capdavanter que va lluitar per la victòria fins al final i va acabar just darrere la italiana Gaia Sabbatini (2:38.67). Jemma Rekie, Georgia Hartigan i Federico del Bueno van acabar la prova per darrere la gironina.