El Madrid desperta a temps per golejar l’Alabès al Bernabéu

Una altra vegada un xut amb l’esquerra de Marco Asensio li va permetre al Reial Madrid tirar endavant el seu partit al Bernabéu, aquesta vegada contra l’Alabès (3-0), i si més no ampliar el seu avantatge al capdavant de la classificació a l’espera del que pugui fer avui el Sevilla, el seu immediat perseguidor. Com va passar en l’anterior duel a casa, contra el Granada, un cacau del balear al segon temps va desembussar la situació a favor del conjunt blanc, que se li estava ennuegant davant un rival que es consolida com el pitjor visitant de la competició. .

En aquesta ocasió, el seu terrible xut amb l’esquerra va arribar als 63 minuts i just després que el mateix Asensio posés en safata un gol al gironí Pere Pons amb una cessió fallida, però el de Sant Martí Vell, després de regatejar el porter Thibaut Courtois, va rematar fora. Va esmenar el seu error Asensio, que no estava fent un bon partit com tot l’equip blanc, xiulat per la seva afició. Amb el gol, l’Alabès es va fondre i va deixar més espais perquè el Madrid rematés la feina. Vinicius, que no marcava des del 8 de gener, va marcar el segon i ho va deixar tot vist per sentència. Va arrodonir la golejada Karim Benzema des del punt de penal.