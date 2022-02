El partit entre l'Spar Girona i l'Araski es disputarà finalment dimecres vinent (19:00) a Fontajau. Ajornat a principis de gener per un brot de Covid al vestidor gironí, els clubs han acordat fixar el partit per la setmana que ve. També té data el matx ajornat davant el Campus Prometre, que es disputarà el 31 de març. Queda només per conèixer ara quan es disputarà el derbi contra el Cadí La Seu. Mentrestant, l'Uni visitarà demà la pista del Gran Canària amb la intenció d'aconseguir un triomf que faci esborrar les males sensacions de la derrota contra el Landes a l'Eurolliga de dimecres.