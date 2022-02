El Costa Brava ha perdut l'oportunitat d'escalar posicions després de perdre aquesta tarda contra el Sabadell (3-0). Boniquet, quan faltaven segons per acabar la primera meitat, ha fet el primer. Mentre que el segon i tercer els ha fet Kaxe en una segona meitat on els gironins s'han quedat amb un home menys per la vermella a Romero. El resultat fa que el Costa Brava no pugui sumar la segona victòria consecutiva.