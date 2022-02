El futur es veu amb una altra cara a Palamós. La llum del final del túnel encara és lluny, però la victòria contra el Castelló del cap de setmana passat ha donat al Costa Brava una dosi de moral immensa per continuar picant pedra i somiant amb la salvació. Els gironins visiten avui un dels equips més en forma del moment, un Sabadell, que no fa tant, també navegava per la zona baixa i d’ençà de l’arribada de Pedro Munitis a la banqueta ha reaccionat fins a respirar. La reacció del Costa Brava, per contra, sembla que no té la continuïtat desitjada i malgrat que no és ha perdut un partit dels darrers nou, la sèrie d’empats consecutius li impedeix escapar de les brases.

«Sabem que el Sabadell amb el canvi de tècnic és un equip molt sòlid i que ha estat capaç de sortir de baix. Serà molt difícil», adverteix Òscar Álvarez. El tècnic dels gironins, tot i això, recorda que després de guanyar el Castelló, «la moral i confiança de l’equip és diferent» i veu l’equip preparar per competir. «Podem fer mal a qualsevol equip i ho hem demostrat», recorda. Álvarez, això sí, reconeix que «per sortir de baix, el que cal és sumar de tres en tres». El Costa Brava continua amb les baixes d’Àlex López, Manchón i Guiu i, a més a més, perd el defensa Manel Royo, per acumulació de targetes grogues. Forlín o Perone podrien suplir-lo. Caldrà veure si Álvarez fa gaires modificacions a l’onze titular respecte al que va superar el Castelló i que en la primera part va patir d’allò més per aturar els atacs del conjunt de la Plana. Per la seva banda, el Sabadell no podrà disposar d’Òscar Rubio, Alfred Planas i David Astals, per lesió.