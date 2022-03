Tret de sortida a una temporada atípica i comprimida és el que es viu a partir de demà, dia 4 de març, i fins diumenge a les instal·lacions del Salt Gimnàstic Club. L'escenari ha sigut l'escollit perquè s'hi celebri la primera fase de la Lliga de Clubs Iberdrola de gimnàstica artística, amb les competicions de Primera, Segona i Tercera Divisió. A diferència d'altres anys, i per recuperar la rutina que la pandèmia s'encarregava de desordenar dos cursos enrere, només es disputaran dues fases, en comptes de les tres habituals, a banda de la gran final. Allà s'hi vol presentar el club saltenc, que aquest cap de setmana ha seleccionat a 18 gimnastes per competir amb el seu primer i segon equip. L'objectiu és el de començar amb bon peu, evitar lesions i sumar punts i actuacions més que acceptables per encarar amb garanties la següent prova, que tindrà lloc del 6 al 8 de maig.

Per evitar un calendari massa atapeït, després que l'última temporada s'acabés el passat mes de desembre, aquest any la cosa canvia. Res d'engegar al setembre i allargar-se com si d'un curs escolar es tractés. El que havia sigut l'habitual. Ara no toca. Amb el coronavirus més controlat i els seus efectes cada cop menors, la Lliga Iberdrola del 2022 durarà del març fins al juny. Pocs mesos, un parell de fases i l'esperada final. El primer capítol s'escriu a Salt. Dissabte, torn per a la Segona i Primera Divisió, amb àmplia representació del club local. I diumenge, matinal per veure en acció la tercera categoria.

Les proves de paral·leles, salt, terra i barra d'equilibris, les quatre modalitats, esperen a Laura Bechdejú, Aida Valéncia, Laia Masferrer, Nicole de Miguel, Tanit Oller, Èlia Ribas, Mariona Vila, Emma Oberto i Aslhey Bancada. Les nou gimnastes que competiran amb el primer equip a la màxima categoria. Bechdejú, olímpica a Tòquio l'any passat, no està encara al cent per cent per culpa d'un problema físic però hi serà. En canvi, no pot dir el mateix Marina González, també als últims Jocs, perquè es troba estudiant als Estats Units i un viatge des d'allà fins aquí per aquesta primera fase no li sortia a compte a ningú. Nou gimnastes més tindran el repte de fer-ho el millor possible en la competició de la segona categoria. Serà el torn de Jana Faixò, Jana Morales, Carla Ballada, Paula Carmona, Júlia Ramonet, Abril Mora, Carla Manzaneda, Martina Bes i Martina Cassà.

«Després d'una pandèmia tan dura, el que volem és tornar a la final, com hem fet les passades quatre temporades»

Els objectius? Des del club es tenen molt clars. A Segona, estar entre els cinc millors equips i no haver-se de jugar la permanència. Hi ha molta joventut, el que vol dir també inexperiència, pel que caldrà filar prim per intentar mantenir la categoria. I l'elit, a competir i, si és possible, ser a la final. Com ha passat sempre, fins ara. La Lliga Iberdrola tot just viu el seu cinquè any de vida i el Salt Gimnàstic Club n'ha sigut finalista a la Primera Divisió en tots ells. El 2019, fins i tot, guanyant el campionat. S'hi sumen un parell de quarts llocs i també la segona posició de l'estrany 2020, quan el desenllaç arribaria en format online, per culpa del virus i les fortes restriccions que llavors hi havia. «Després d'una pandèmia tan dura, el que volem és tornar a la final, com hem fet les passades quatre temporades. I amb el segon equip, mirar de no baixar perquè hi tenim a gent molt jove que són el futur d'aquest club. Haurem de competir i veurem com va la cosa. Si anem recuperant la gent que tenim lesionada i avancem, segur que ens aniran bé les coses», reflexiona Montse Hugas, fundadora del club i alhora la seva Directora Tècnica.

La competició no dona treva. Els rivals, tampoc. A l'elit, tocarà bregar-se contra les gimnastes del CGE Les Moreres, l'EGIBA, Las Salle Gràcia i el Terrassa, tots catalans. S'hi suma el balear Xelska, el valencià Gym-Val i el madrileny Los Cantos-Alcorcón. La majoria, clubs que s'han anat reforçant. «Les úniques que no fitxem som nosaltres, però això alhora vol dir que també apostem per la gent de casa, que ho sent encara molt més. El que estem fent és bastant meritori. Quan competim, veurem quin nivell tenim. I sobretot no fallar, perquè cada errada costa molt cara», afegeix Hugas.

El funcionament de la prova, fàcil d'entendre. Per cada aparell, un equip hi fa competir un total de cinc gimnastes. La pitjor nota, s'elimina. No compta. Se sumen les quatre millors puntuacions, per tant. Això, amb cadascun dels quatre aparells. Després, s'ordenen les xifres i els clubs es classifiquen en funció de qui la té més alta, en ordre decreixent. Això passa en cadascuna de les dues fases. La d'aquest cap de setmana i la del maig. Després, els conjunts que ho aconsegueixin, tindran dret a accedir a la gran final, que serà del 17 al 19 de juny. Mai hi ha fallat el Salt Gimnàstic Club, que té l'enèsim repte ben clar: ser-hi una altra vegada.