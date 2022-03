El Salt Gimnàstic Club va acabar en cinquena posició en la primera jornada de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística que l’equip va disputar com amfitrió. I tot, en un desenllaç molt ajustat i en el qual es van decidir algunes posicions per pocs punts de diferència. Les gimnastes saltenques van fer un total de 180’333, i es van quedar a menys de 2 punts del podi. «Estem contentes perquè hem competit molt bé i el final ha estat molt ajustat», explicava la directora tècnica de l’equip Montse Hugas. La victòria va ser per Les Moreres (189’433), la segona posició pel Xelska (185’967) i la tercera pel Terrassa (183’201).

El Salt es presentava a la cita amb la baixa de Marina González, olímpica a Tòquio, que estudia als Estats Units i no sortia a compte que vingués per disputar aquesta primera jornada. Sí que estava convocada l’altra gimnasta olímpica del club, Laura Bechdejú, però arrossegava encara uns problemes físics i al final no va competir. Així, la millor de les saltenques ahir va ser Aida València, que va aconseguir un total de 48’300 punts per a l’equip. La van acompanyar Laia Masferrer, Nicole de Miguel, Tanit Oller, Elia Ribas, Mariona Vilai Aslhey Bancada, mentre que Emma Oberto tampoc va competir.

La segona jornada de la Lliga Iberdrola es disputarà el primer cap de setmana de maig. Si el conjunt saltenc acaba entre els quatre primers en la general, tindrà un lloc per la fase final del 18 de juny, que se celebrarà en una seu encara per designar. Hugas explica que «serà complicat entrar a la fase final, però em donaré per satisfeta si acaben cinquenes en la general». I és que la cinquena posició, encara que no permet disputar la fase final, assegura la permanència.

El segon equip, sisè

Per altra banda, el segon equip va finalitzar la primera jornada de la Lliga Iberdrola en sisena posició de Segona Divisió després de sumar un total de 161’400 punts. En aquest cas, Hugas es mostrava satisfeta perquè moltes de les gimnastes que competien eren debutants i tenen entre 10 i 16 anys: «Es veu potencial per continuar, hi ha pedrera», afirmava la directora tècnica de l’equip. El primer classificat va ser el Pozuelo madrileny amb 180’333, en una lluita frec a frec amb L’Hospitalet (180’134). L’objectiu de les saltenques és aconseguir la permanència amb aquest grup tan jove.