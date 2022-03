Caterina Albert escrivia molt bé. Solitud és una de les grans novel·les de la literatura catalana. Però l'escriptora catalana la va haver de publicar amb pseudònim fent-se passar per home (Víctor Català). En aquella època, els primers del segle XX, la societat no estava preparada per entendre que una dona podia escriure tant o més que un home i guanyar-se la vida amb la literatura. Laia Palau juga molt bé a bàsquet. Fa més de dues dècades que s'hi dedica professionalment i les seves jugades, com el triple que posava la primera gran diferència en el marcador (32-13), són admirades per gent com, per exemple, les que aquest diumenge a la tarda van omplir Fontajau en la victòria de l'Spar Girona contra el Tenerife (73-50). Un partit que es va convertir en un homenatge públic a totes aquelles dones que en el passat van lluitar per aconseguir per tenir més drets. Sense elles, sense la seva lluita, ni Laia Palau s'hauria guanyat la vida amb el bàsquet jugant a bàsquet ni els centenars de nenes petites que hi havia a Fontajau mai haurien marxat cap a casa somiant que un dia, potser, elles també jugaran davant 4.000 espectadors a Fontajau.

Giedre Labuckiene és mare i jugadora professional. Una combinació gairebé impossible no massa anys. Però real. A la pivot lituana se la pot veure passejant el seu fill pels carrers i, també, donant una bona assistència a Burke (14-7). Una interpretació del bàsquet entre les dues pivots, una al pal alt i l'altre al baix, que exemplifica el bàsquet atractiu que juga l'Spar Girona que entrena Alfred Julbe. Un tècnic prou veterà per haver vist jugar la figuerenca Roses Llop, guanyadora de lligues després de formar-se a l'Adepaf, i que també jugava molt bé a bàsquet. Però que, tot i que va arribar a dedicar-s'hi professionalment, no va poder gaudir de diumenges amb més de 4.000 persones a Fontajau en la demostració que, gràcies a dones com les que el club va homenatjar en el partit contra el Tenerife, el bàsquet és un espectacle que no entén de gèneres. Un esport que és esport un espectacle, capaç de reunir la gentada d'aquest diumenge a Fontajau, i que és competició amb un Spar Girona que, a tres dies d'un partit clau contra el Perfumerías Avenida en el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, no va deixar cap marge per a la sorpresa davant del Tenerife. El 39-22 del descans ja ho deixava tot gairebé enllestit molt abans del 73-50 final amb Kennedy Burke de màxima anotadora.