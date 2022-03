El Peralada encadena la quarta jornada consecutiva sense guanyar i ha empatat aquesta tarda al camp del Sants (1-1). El conjunt entrenat per Héctor Simón ha sumat un punt després de tres partits sense puntuar ni marcar cap gol.

Ha estat una diana de Guillem que ha igualat el partit a un just abans d'arribar al descans. Raúl havia avançat al Sants al minut 21 de partit i en la segona meitat hi ha hagut ocasions per part dels dos equips, però el marcador ja no s'ha mogut més.