L’argentí Lionel Messi serà baixa en el partit de lliga del París Saint-Germain contra el Mònaco d’avui per un procés gripal que li ha fet perdre’s els dos últims entrenaments. Messi pateix un procés gripal des de fa un parell de dies, va precisar el club, per la qual cosa no estarà amb l’equip per a viatjar a Mònaco. L’argentí va ser xiulat per l’afició parisenca el cap de setmana passat al Parc dels Prínceps. Qui cada cop és més a prop de tornar a jugar és Sergio Ramos, ja recuperat.