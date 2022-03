Adel Mechaal mai s’ha penjat una medalla en un Mundial d’atletisme de pista coberta. Avui (12.05 h, Teledeporte), a Belgrad, el palamosí té una nova oportunitat per pujar al podi i millorar la cinquena posició aconseguida en el Mundial de 2018 a Birmingham, quedant a menys d’un segon de la tercera posició. Mechaal no ho va tenir fàcil per classificar-se per a la final el passat divendres, patint més de l’esperat en els últims metres de la seva semifinal, tot i que va aconseguir l’objectiu. Quinze atletes prendran la sortida de la final dels 3.000 metres del Mundial de pista coberta i Mechaal s’haurà d’enfrontar als favorits, com els etíops Lamecha Girma i Selemon Barega -plata el 2018- o els keniates Daniel Ebenyo i Jacob Krop.

Un or per a Ucraïna Fa unes setmanes va esclatar la Guerrar d’Ucraïna i Yaroslava Mahuchikh va haver d’escapar del seu país després de la invasió russa. Des de llavors, no va poder entrenar amb normalitat, però ahir es va penjar l’or en altura, davant l’absència de la russa Maria Lasitskene, la gran favorita i que s’havia imposat en els últims anys. Yaroslava va afirmar que «els ucraïnesos són forts i mai es donen per vençuts. El nostre exèrcit protegeix el nostre país a casa i jo he protegit el meu país a la pista». La medalla «és pels meus compatriotes», va sentenciar.