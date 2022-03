El Bisbal Bàsquet va perdre ahir a casa contra el líder, el Barça B, per un contundent 36 a 88. En cap moment l’equip baix-empordanès va ser rival pels blaugranes que compten tots els partits com a victòries.

Els blaugranes volien matar el partit per la via ràpida. I ja en el primer període van anotar 26 punts i només van deixar que els gironins en fessin set. De fet, un dels deures pendents a corregir los pròximes setmanes serà la de l’anotació, ja que l’equip va tancar el duel amb només 36 punts a favor. En el segon període les pilotes van començar a entrar. Els locals van anotar més del doble respecte el primer quart: 15 punts. Això no obstant, els visitants no afluixaven en atac. En el tercer quart es van repetir els set punts anotats, mentre que el darrer va ser de pur tràmit. La derrota no fa que els gironins abandonin les posicions capdavanteres de la Lliga.