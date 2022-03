Alejandro Gómez i Jordina Muntadas van guanyar ahir la Volcat Costa Brava. Per la seva part, Sergio Gutiérrez del Biking Point va guanyar l’etapa final. L’edició van ser 32 quilòmetres d’autèntic BTT per decidir una general molt ajustada. El bolivià va guanyar la prova per etapes per 3 dècimes de segon, respecte el seu company Nil García.