Avís per a navegants: l’Spar Girona vol tornar a guanyar la Copa de la Reina. Si el bàsquet, a vegades, és qüestió de sensacions, les que van oferir ahir les jugadores d’Alfred Julbe són bones, molt bones. Les gironines, amb fam de victòries després de caure derrotades contra el Perfumerías Avenida i quedar-se a les portes de la Final Four de l’Eurolliga, van debutar ahir en el partit de quarts de la Copa de la Reina amb una actuació estel·lar contra el Movistar Estudiantes (89-41). Les d’Alfred Julbe van fer tota una declaració d’intencions sobre la pista amb un primer quart fulminant (35-12) que va deixar el partit sentenciat i en què la diferència en el resultat final, de 48 punts, deixava poques paraules a afegir. Els aficionats de l’Spar Girona desplaçats fins a València van gaudir de veritat i es van fer notar de valent a la grada.

La reincorporació de Mendy, recuperada després de la lesió a l’ull que va patir durant el primer partit dels quarts de final de l’Euroleague contra l’Avenida, així com la de Michaela Onyenwere, que no estava inscrita en la competició continental, van convertir el primer partit de l’Spar pràcticament en un entrenament. Les gironines trobaven el cèrcol amb tanta facilitat que l’afició de l’Estudiantes no tenia més remei que aplaudir. Les d’Alfred Julbe van recuperar l’encert des del perímetre gràcies a Eldebrink, Burke, Drammeh, Mendy, Onyenwere i Gardner que van entonar un autèntic festival de triples (14/32). Les madrilenyes, encapçalades per la seva màxima anotadora, Arica Carter (13 punts), no van tenir opció de resposta. La situació era de tal magnitud que l’entrenador del rival, Alberto Ortego, no sabia com posar-s’hi a la banqueta i mirava impotent el drama que tenia al davant ben sobrepassat, com bé va reconèixer en declaracions després del partit: «quan perds de gairebé cinquanta punts, poc partit hi ha». Superades en rebots, en tir interior, en tir exterior i amb una defensa tova que va propiciar una autèntica revolució vermella a la Fonteta. No hi va haver partit, i si per un cas n’hagués d’explicar alguna cosa, tot quedaria resumit en el brutal parcial de 24-0 que l’Uni va firmar entre el final del primer i la meitat del segon quart. Del 19-12 es va passar al 43-12.

Amb el partit resolt ja al descans (56-20) i uns plàcids 40 punts de diferència al darrer quart, Alfred Julbe es va permetre fer rotacions a la banqueta i donar minuts a Maria Araujo i Iho Lopez, que els van aprofitar amb una bona selecció de tirs i per recuperar confiança. L’entrenador de les gironines, però, no volia a ningú relaxat i els seus crits demanant intensitat no es van deixar d’escoltar fins als darrers instants de partit. El mateix Julbe va valorar l’enfrontament com «un dels millors partits que hem fet aquesta temporada». L’entrenador de l’Uni va destacar el nivell ofensiu (14/32 en triples) que ahir va permetre a les gironines «espantar els petits fantasmes» que havien aparegut en els darrers partits en el tir exterior. «Hem estat bé en defensa i en atac des de la línia de tres, i així hem fet un partit més complet i més rodó». Julbe també va valorar positivament el fet d’haver pogut donar moments de descans a jugadores que acumulen molts minuts, com Rebekah Gardner o Laia Palau, de cara al partit de semifinals d’aquesta tarda contra el València (17:30, Esport 3): «Estic content i feliç d’administrar els minuts», va concloure Julbe satisfet i conscient de l’exigència física que suposa jugar tres possibles partits, si se supera el duel de semifinals, en tres dies.

El duel d’ahir va ser, doncs, una posada en escena de luxe que ha de servir per acabar d’esperonar el vigent campió en la lluita per la segona Copa consecutiva. La màxima anotadora va ser Eldebrink amb 16 punts i 4/6 en triples. De fet, van anotar gairebé totes les jugadores, el percentatge de tirs de tres es va quedar en un interessant 43% i l’equip tan sols va fallar un tir lliure. Per a l’entrenador de les madrilenyes, Alberto Ortego, l’Spar Girona té una de les plantilles més en forma de tota la competició: «Crec que ara mateix l’Uni és favorit per guanyar el títol i també la lliga». Un primer partit de Copa que suposa una primera passa ferma cap al camí de convertir-se, per segon any consecutiu, en reines. Aquesta tarda els hi tocarà guanyar-se un lloc a la final, una fita que si es repeteix el mateix nivell de joc que l’ofert ahir ha de ser ben factible.