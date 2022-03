El juvenil del Girona no va poder sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga després d’empatar a zero el seu partit contra el San Francisco. Un duel en què els gironins van ser els dominadors, però en cap moment no es van trobar còmodes en zona ofensiva. De fet, van comptar fins a quatre ocasions clares per obrir el marcador i poder emportar-se els tres punts de Palma, però cap d’elles va convertir-se en gol.

Per altra banda, el San Francisco, que és un dels equips que estan a la part perillosa de la classificació, va comptar amb una oportunitat molt clara per superar Joel. Al final, cap dels dos equips va poder sumar els tres punts. Amb això, el Girona és superat pel Cornellà a la classificació i baixa una posició, fins la vuitena, amb 38 punts. La pròxima jornada rep el Sabadell.