L’altempordanès Albert Carbó deixa de ser l’entrenador de l’Olot. El club ha pres la decisió més dràstica dos dies després de la derrota en el derbi contra el Peralada (1-2), que va acabar amb el lideratge dels garrotxins a la Tercera RFEF, i aquest matí ha comunicat al tècnic la seva destitució.

En un comunicat, l'Olot ha explicat que "la decisió s’ha pres per crear un efecte revulsiu que permeti seguir buscant l’ascens de categoria, que és l’objectiu fixat per aquesta temporada i amb el qual ens reafirmem. La UEO ha ofert a l’entrenador peraladenc la possibilitat de seguir vinculat al club en altres tasques per la seva qualitat humana i professional, proposta que Carbó ha rebutjat".

Arran del seu bon paper a la banqueta del Peralada, l’estiu passat Carbó va acceptar el projecte de l’Olot amb l’ambiciós repte d’aconseguir l’ascens. Ara que s’ha escapat la primera plaça, però, aquest es complica i segurament s’haurà d’intentar pujar a través del play-off. El primer lloc garanteix l’ascens directe i ara mateix l’ocupa el Manresa amb 52 punts -només és un més que els garrotxins (51) però els del Bages encara tenen un partit pendent per disputar contra el Girona B i un altre de Lliga. A l’Olot li queden 4 jornades per disputar.