El derbi gironí no va decebre i tant el Peralada com l’Olot van oferir un bon partit de futbol. Al final, el Peralada va ser el que es va endur la victòria amb un gol en el temps afegit que fa perdre el lideratge als garrotxins. Ara és el Manresa qui mana a Tercera RFEF, amb dos partits menys.

El Peralada va començar el partit marcant el ritme del joc i l’Olot esperant la seva oportunitat. Tot i això, Ot va intentar-ho amb un xut que no va portar perill poc després d’iniciar el matx. Els empordanesos mitjançant Casanova i Josu no van poder aprofitar un dos contra u per un mal control. La balança es va començar a equilibrar al minut 13 quan Xumetra va entrar per la banda dreta amb un potent xut que va acabar al pal. El de l’Estartit i Eloi Amagat van ser els jugadors locals que més van destacar al llarg del partit. Precisament el migcampista va fer lluir Aroca amb un gran xut al 24. Poc abans de la represa, Josu va picar una falta que Alan Baró va penjar amb el cap a la frontal de l’àrea i Casanova va rematar lliure de marca per sobre la porteria.

A la segona part, el partit es va trencar. El que va determinar el desenllaç, però, va ser l’expulsió de Gerard Batalla al 76. El central va haver de fer una dura entrada per aturar un Casanova que marxava per velocitat i es quedava sol davant Albert Batalla. Abans, Xumi i Ferrón van intentar batre Aroca amb xuts potents, novament sense fortuna. Precisament, aquesta va ser la fórmula que va utilitzar Josu per marcar el primer gol del partit. El jugador xampanyer va entrar a l’àrea i va etzibar un xut fort però centrat que Batalla no va blocar i es va introduir la pilota a dins la porteria.

Quan semblava tot perdut pels de Carbó, Kilian va retallar un defensor i des de fora l’àrea va creuar el xut per enviar-lo al fons de la xarxa (1-1). Tres minuts més tard, al 93, Casanova de cap va fer el definitiu 1 a 2.