Sumar un punt de sis en els darrers dos partits ha acabat amb la poca paciència de l’Olot i l’entrenador Albert Carbó n’ha pagat els plats trencats. El club, que va començar a tenir dubtes arran de la derrota contra la Pobla (0-4), va posar-se l’ultimàtum en funció del resultat del derbi contra el Peralada i després de la derrota per la mínima amb un gol en l’afegit (1-2), ha fet oficial la destitució de Carbó. La pèrdua del lideratge de la Tercera RFEF -ara en mans del Manresa- ha dut els garrotxins a prendre la dràstica decisió «per crear un efecte revulsiu que permeti seguir buscant l’ascens de categoria, que és l’objectiu fixat per aquesta temporada i amb el qual ens reafirmem», segons ha explicat l’entitat en un comunicat. De fet, l’Olot ja té lligat el seu substitut. El veterà Manix Mandiola, amb llarga experiència a Segona B i també a Segona A com a tècnic de l’Eibar i l’Alabès, serà el nou entrenador de l'Olot. L'última experiència del basc a la banqueta va ser al Numància la temporada passada i amb l'Atlètic Balears va aconseguir quedar campió de Segona B durant dos cursos seguits, però se li va escapar l'ascens a Segona A en el play-off (2018-19 i 19-20).

L’estiu passat Carbó va acceptar l’ambiciós repte que li oferia l’Olot de retornar-lo a la nova Segona RFEF, un cop consumat el descens la temporada passada. El jove entrenador, de 31 anys, s’havia guanyat la confiança dels garrotxins i de diversos clubs arran de la seva bona estrena a les banquetes del futbol amateur amb el Peralada, on s’hi va estar dos cursos. Després de renunciar a l’any de contracte que li quedava amb els xampanyers, el tècnic altempordanès va fitxar per l’Olot. Al club de la Garrotxa, Carbó va deixar-hi empremta i, a part de liderar la plantilla, ràpidament va portar l’equip cap al lideratge. No obstant això, els mals resultats, sumant deu punts de 24 possibles, han permès als rivals retallar distàncies i no només això sinó que el Manresa s’ha fet amb la primera plaça que dona l’ascens directe. Tenint en compte que els del Bages tenen dos partits menys, el més probable és que l’Olot hagi d’aspirar a l’ascens a través del play-off, un tràmit que volia evitar, que ha desencadenat la destitució del tècnic i l'arribada de Mandiola. L’Olot ha ofert «la possibilitat de seguir vinculat al club en altres tasques per la seva qualitat humana i professional», però Carbó ha rebutjat aquesta proposta entenent que la seva feina és a la banqueta com a primer entrenador. Albert Carbó deixa de ser l’entrenador de l’Olot