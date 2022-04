El Costa Brava va perdre ahir al camp del Linares i continua el seu camí cap a Segona RFEF. Els andalusos van sentenciar el duel als primers 45 minuts, quan Copete, al quart d’hora, i Etzaniz al 45 van fer les dues dianes del partit.

Aquesta desfeta fa que els gironins tinguin encara més coll amunt la salvació, perquè l’equip que marca el llindar per continuar un any més a Primera RFEF, el Sevilla Atlètic, va vèncer un rival de la part alta de la classificació com és el San Fernando per un contundent i sorprenent 4-1. Aquesta combinació de resultats fa que els blaugrana continuïn una setmana més ocupant la penúltima posició de la classificació amb 25 punts, catoze menys que el filial sevillista. La nota positiva del duel va ser el debutdel jugador del filial Guillem Falgueras que va entrar a la primera meitat.