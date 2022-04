La breu etapa de Michaela Onyenwere a Fontajau ha escrit el seu punt i final. Ho ha fet de forma sobtada i sorprenent. L’Uni es queda per tant sense una peça més per encarar l’exigent tram final de temporada, sense poder fitxar cap recanvi perquè el mercat està tancat i barrat. El club va anunciar ahir al matí la desvinculació de la jugadora, fitxada el passat estiu després de ser considerada la millor rookie de la WNBA amb els New York Liberty. Tot i no poder debutar fins el mes de desembre per culpa d’una lesió, i sense disputar l’Eurolliga perquè no estava inscrita, ha acumulat 14 partits amb una mitjana de 10,2 punts per actuació.

Què ha passat? Això és el que resumia Pere Puig, director esportiu de l’Spar Girona. Tot i que la voluntat sempre ha sigut que Onyenwere acabés la temporada a Fontajau, tal i com diu el seu contracte, el club finalment ha hagut de cedir a les fortes pressions que ha rebut per part dels agents de la pròpia jugadora, que torna d’aquesta manera al seu país. A canvi, l’Uni ha rebut una quantitat econòmica com a compensació, però Puig va deixar ben clar que «no ens interessaven els diners, sinó el que volíem era que Onyenwere continués a Girona».

Amb un contracte «garantit» per tota la temporada i «sense cap opció de tall», com van establir totes les parts temps enrere, un mes abans de la celebració de la Copa de la Reina els agents de la jugadora es van posar en contacte amb el club. «Ens comuniquen que ella vol marxar perquè té una oferta de la seva franquícia a la WNBA que li paga molts diners». El missatge arriba «reiterades vegades» a Fontajau, el que «no era bo per a l’estabilitat de l’equip». Per això, es decideix fer una proposta i tancar així el tema. «Els responem dient que obrirem de nou el debat si guanyem la Copa». Però això no passa, així que el missatge que va de tornada cap als agents és clar: «Hem de seguir treballant i lluitant i Michaela no sortirà, perquè així ho diu el seu contracte».

La cosa no s’acaba aquí, perquè l’entorn d’Onyenwere escull una altra estratègia per intentar pressionar l’Uni. «Ens arriba un informe d’un psicòleg fet a Nova York on se’ns especifica que és indispensable que la jugadora surti. Això ens trasbalsa, perquè el tema de la salut mental és preocupant. Li oferim ajuda del club, psicològica i mèdica. Però no rebem cap resposta. Queda clar que el seu objectiu era forçar la sortida. S’acaba transformant en un element de negociació», diu Puig. Fins i tot, explica que el club parla amb la pròpia Onyenwere i és ella qui «reconeix que se sent molt pressionada per prendre aquesta decisió». Sense cap alternativa, per tant, s’ha arribat a un acord per rescindir la vinculació, rebent uns diners a canvi.

Ara, a ben poques jornades perquè s’acabi la lliga regular, i amb peces encara a mig gas per culpa de les lesions, l’Spar Girona veu com el seu vestidor perd un efectiu. «Tanquem files amb la gent que sí està compromesa amb el dia a dia del club. Amb aquelles jugadores que estan donant el màxim davant les dificultats. Totes elles tenen el nostre suport». Les que hi hagi a disposició d’Alfred Julbe i Laura Antoja saltaran demà al parquet de Fontajau per enfrontar-se al BAXI Ferrol (20 h). Això, només tres dies abans de rebre el Perfumerías Avenida.