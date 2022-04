El proper 22 de maig hi haurà eleccions a la Federació Catalana de Futbol. L’expresident del Cornellà, l’exporter Àlex Talavera, ha presentat una candidatura sota el lema «Els Clubs, primer» i ja ha tingut contactes amb els de les comarques gironines per conèixer-ne la seva realitat.

Al futbol català hi ha divisió entre els que estan a favor de la gestió de Joan Soteras i els que no ho estan. La seva candidatura representa la unió definitiva?

És la línia que treballem, però el primer que s’ha de fer és treure la Federació dels jutjats perquè tothom pugui parlar només de futbol, femení i futbol sala. Hem de reconstruir una Federació que, des del nostre punt de vista, ha de ser més oberta, transparent, femenina, inclusiva, austera… Sobretot, ha de ser amb gent de futbol i de club que conegui realment totes les preocupacions dels presidents i presidentes. A l’equip tenim exentrenadors, exdirectius, excoordinadors… (Hi ha la jonquerenca Mireia Vera). Tenim les eines per tornar a parlar de futbol, que és el que volen escoltar els clubs.

Després de 10 anys com a president del Cornellà, va presentar la dimissió a finals de febrer. De seguida va tenir clar que deixava el càrrec per aspirar-ne a un altre?

Em rondava pel cap. Són molts anys vinculats al món del futbol, com a jugador i com a president, i va arribar un moment en què creia que podia aportar per millorar el futbol català i les condicions dels clubs. Hi ha d’haver un canvi perquè no estic d’acord amb algunes de les decisions que s’han pres i estic convençut que els clubs catalans poden estar millor. Per això he donat el pas, començant a recórrer tot Catalunya per parlar amb els presidents i presidentes per veure realment quina és la problemàtica que tenim.

Quina és la realitat dels clubs que ha trobat?

N’hi ha diverses. Hi ha molt centralisme a Barcelona. Necessitem una Federació molt més descentralitzada. Girona hauria de tenir una Federació pròpia per gestionar la problemàtica dels clubs gironins amb gent gironina i pressupost propi. Ha de ser més diligent del que és ara. És una de les demandes dels clubs.

«Els clubs gironins tenen la clau del canvi. El primer que s’ha de fer és treure la Federació dels jutjats per reconstruir-la amb gent de futbol»

Cal explotar més el futbol de les comarques gironines, llavors? Són una gran potència.

Sens dubte. Els clubs de Girona tenen la clau del canvi. Estem en un moment únic per poder tenir una Federació a Girona amb autogovern i independència pressupostària. Això farà que tot sigui molt més diligent i que les necessitats dels clubs s’arreglin ràpidament.

Insisteix molt en el femení.

S’ha de donar promoció i notorietat a la dona de manera real i efectiva. Ara mateix no hi ha cap dona a la junta directiva i en necessitem. Hi ha talent femení en l’esport català, no és normal que no hi hagi la voluntat de potenciar-lo dins d’una Federació. El futbol femení és el present i el futur, però necessitem gestors valents i compromesos perquè arribi a bon port.

Soteras i els seus volen dur a aprovació que les noies puguin jugar amb els nois en totes les categories. Què li sembla?

Hi ha d’haver una progressió. Abans d’arribar a una partitat d’aquest tipus s’ha de fer feina a les escoles. Hi ha zones en què no hi ha noies que vulguin jugar i aquí sí que es pot apostar per una competició mixta perquè no n’hi ha prou per jugar. El futur s’ha de treballar segons la realitat del futbol català. S’ha d’assegurar una estructura femenina pròpia i aprofitar els casos d’èxit com el Barça per portar el femení als pobles i barris on està costant que arribi. Serà el que vulguin les dones. No hem de ser populistes.

Contempla eximir de pagar els costos federatius als clubs durant el primer any. És viable?

La Federació catalana té suficient capacitat de gestió i econòmica per oferir millors condicions als clubs. El primer any estaran exempts de pagar la despesa federativa.

Com més poden millorar els clubs?

La Federació Catalana ha de saber quin és el model de formació adequat en totes les etapes i ha de recomanar quina és la millor estructura pel país. S’han de desincentivar certes pràctiques com que un club s’emporti 7 o 8 jugadors d’un altre per vetllar per la xarxa de clubs.

S’esperava que s’avancessin les eleccions? Pot jugar en contra del seu programa?

Portem molt temps treballant amb això. Teníem dates al cap, però ja estàvem preparats pel cas que fossin al maig. Portem mesos recorrent territori i parlant de la problemàtica real amb els clubs perquè el programa sigui el resultat de cobrir-la.