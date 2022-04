L’Spar Girona va fer ahir els deures en el penúltim compromís de Lliga regular (la tanca demà amb el Gernika) i va endur-se, però no sense dificultat, una victòria a Lugo (69-75) en un partit en què tot i no perdre l’avantatge en cap moment, va arribar a tenir a les locals a només 3 punts de distància. Les d’Alfred Julbe van complir així la seva part, però també ho va fer el València, que va guanyar a l’Araski (75-61). Les gironines queden així en tercera posició i ja coneixen el seu rival pel play-off pel títol: l’IDK Euskotren, que després de guanyar al Tenerife (82-76) va acabar sisè.

L’Uni va voler deixar el partit sentenciat al primer quart, i va fer bé per no haver de lamentar els errors i els intents de reacció de les de casa més endavant. El marcador l’encetava Van del Adel, que acabaria sent la màxima anotadora de les locals amb 19 punts, però seria l’únic moment en què l’Ensino estaria per davant. Els primers minuts es convertien en un mà a mà entre Laia Palau -màxima anotadora del primer quart amb 6 punts- i Kennedy Burke, però tothom volia sumar-se a la festa: fins a 6 jugadores anotaven, i la xifra pujava al segon període, amb punts repartits entre totes les jugadores que havien trepitjat la pista, tret de Drammeh. Les gironines manaven, amb un joc molt superior, i acabaven el primer quart amb un parcial de 13-25, i amb l’Ensino condicionat pel desencert, pèrdues letals i el domini gironí en el rebot i en defensa.

A l’inici del segon quart les de Girona continuaven sent les reines del partit, liderades pels tirs de 3 de Magali Mendy, que n’acabaria anotant 4, i arribant a assolir la màxima diferència amb 20 punts després d’una cistella de Reisingerova (21-41). L’equip local, però, lluitava per intentar tancar l’última jornada amb victòria i acabaria retallant distàncies, amb un parcial de 14-5 abans del descans, marcat sobretot per l’encert de White, Da Silva i Van den Adel, que el faria arribar a la mitja part amb un 35-46 al marcador.

El tercer quart seguia la mateixa sintonia, amb un Ensino que pressionava sense ofegar, però amb les gironines que no les deixarien endur-se el partit tan fàcilment, molt ben exemplificat en un triple que anotava Burke gairebé a l’últim segon del tercer quart (49-62) després d’uns minuts de domini local i molts intents per aconseguir encertar.

Però les coses es posaven realment complicades en l’últim quart, quan després de tres cistelles seguides, l’última un triple d’Aliaga, Julbe es veia obligat a demanar temps mort. I és que les gironines només van anotar 2 punts en els primers 5 minuts, de la mà de Burke, que va acabar coronant-se com la màxima anotadora del matx, amb 18 punts. Cistelles de Gardner, Resingerova i Mendy permetien a les gironines recuperar el ritme i acabaven per endur-se una victòria suada per 69-75.

L’IDK com a rival

L’Uni no va jugar només a Lugo, i és que les gironines també pugnaven amb el València per fer-se amb el segon lloc. El rival de les valencianes, l’Araski, va arribar a anar per davant en el marcador tota la primera meitat, el que va permetre a les gironines somiar amb l’impossible. Hi va haver remuntada i victòria local (75-61), pel que l’Uni queda tercer, encetant aquest diumenge el play-off contra l’IDK Euskotren, a qui ha guanyat en les dues cites d’aquesta temporada, 80-70 a Fontajau i 72-87 a la tornada. Durant aquesta jornada també es va certificar la part baixa de la taula. Va certificar el seu descens el Tenerife, que va perdre precisament contra l’IDK (82-76). Ja havien baixat de manera matemàtica equips com el Baxi Ferrol, cuer, que va caure amb el Bembibre (47-80) i el Leganés, derrotat per l’Estudiantes (74-68).