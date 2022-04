El Bayern és, de nou, campió alemany. Ho és per desena temporada consecutiva, després de superar el clàssic contra el Dortmund (3-1) amb gols de Gnabry i Lewandowski (un altre) en el primer temps; i de Musiala en el segon. El Bayern ja supera en 12 punts al Dortmund mancant tres jornades per al final amb una mitjana de gols de (gairebé) tres dianes per partit. El Bayern és campió durant 10 anys consecutius. Una bona notícia per ells, però dolenta per la resta d’equips que no poden apropar-se al seu nivell.