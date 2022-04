Rafa Nadal ha guanyat dotze de les divuit edicions del trofeu Comte de Godó. Ara, sembla que ja té hereu perquè per primera vegada des de 2010, quan es va imposar Fernando Verdasco, el mallorquí havia estat l’únic espanyol en guanyar el torneig de categoria ATP 500 que se celebra a la ciutat de Barcelona. I aquest hereu té nom. Carlos Alcaraz, que amb només 18 anys -el 5 de maig en compleix 19- va pel camí de convertir-se en un dels grans del tenis espanyol. Ahir, va doblegar a la final a Pablo Carreño en dos sets (6-3 i 6-2) en un partit curt, d’una hora i cinc minuts. El mèrit, però, no és aquest, sinó que ahir pel matí mateix també havia hagut de jugar el seu partit de semifinals davant Álex de Miñaur que s’havia allargat fins a les tres hores i 39 minuts (6-7, 7-6 i 6-4). I és que les fortes pluges caigudes a la Ciutat Comtal el dia de Sant Jordi -i al llarg de tota la setmana- van impedir que el torneig es desenvolupés amb normalitat i s’haguessin de disputar les semifinals i la final el mateix dia.

Per fer-ho encara més èpic, el partit de semifinals davant l’australià se li havia complicat al murcià després de perdre la primera mànega al tie break. Tanmateix, va saber remuntar després de també un tie break en el segon set. En canvi, el seu rival en la final, Carreño, havia necessitat poc més d’una hora per derrotar a Diego Schwartzman (3-6 i 4-6), cosa que el feia arribar més fresc al partit de la tarda.

El plat fort de la gran final, però, no va tenir un sabor tan gustós com les èpiques semifinals. I és que Alcaraz no va donar cap opció a Carreño, amb els dos tenistes que disputaven per primera vegada a la seva trajectòria una final al Reial Club de Tennis de Barcelona. El primer set va ser igualat, encara que el murcià no va haver de fer front a cap pilota de break, i va trencar en dues ocasions a l’asturià per posar el 6-3. De nou, els dos van aguantar en el segon parcial, però Carreño semblava tenir una marxa menys. Impotent i, a més, no trobava cap escletxa per on fer mal al seu rival. Així que, Alcaraz, de nou, no va tenir problemes amb el seu servei i en els jocs decisius va tornar a donar un doble cop per coronar-se en una setmana increïble a Barcelona.

D’aquesta manera, Alcaraz suma un espectacular 23-3 en aquest 2022 i ahir va aixecar ahir el seu quart trofeu com a professional després guanyar l’any passat a Umag i aquest any a Rio de Janeiro i Miami. A més, irromp en el Top10 del rànquing mundial i se situarà avui mateix en el novè lloc. El d’El Palmar és el més jove en entrar en aquesta zona noble del rànquing d’ençà que Rafa Nadal ho va fer, exactament, el matiex dia fa 17 anys, després de guanyar també el Comte de Godó. També avui mateix, el tennista murcià serà a Atenes per disputar un partit d’exhibició davant el polonès Hubert Hurkacz organitzat per la multinacional IMG. Després, tornarà a Madrid per disputar el Mutua Madrid Open, a partir de dijous.