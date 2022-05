El Reial Madrid va sentenciar la seva trenta-cinquena Lliga golejant un tou Espanyol (4-0), amb doblet de Rodrygo i gols de Marco Asensio i Karim Benzema en un Santiago Bernabéu vestit de festa.

Carlo Ancelotti va signar l’objectiu del seu retorn a la banqueta. Després de mitja hora d’igualtat, una incorporació a l’atac de Casemiro deixava un centre perillós i un tret de Marcelo com a avís. Instants després apareixia Rodrygo i posava el fermall al títol. Al crit de «campions, campions!» el Madrid va oferir uns minuts de clara superioritat abans de sentenciar. Després de perdonar Mariano, de nou Rodrygo castigava una pèrdua en zona prohibida de Yangel Herrera. La celebració del títol va començar a la graderia abans de citar-se a Cibeles mentre a la gespa l’objectiu madridista va ser que el temps passés ràpid. Creixia la figura de Dani Ceballos, que va demostrar que té capacitat suficient per gaudir de més protagonisme.

Ja res hi havia en joc per a un Espanyol que haurà de tancar la seva permanència en un altre escenari i que va rebre el tercer quan va deixar córrer a l’equip blanc. Al ritme del potent Camavinga i amb qualitat en la definició de Marco Asensio, el Reial Madrid va eixamplar el seu avantatge. Amb temps per a les habituals parades salvadores de Courtois, que va tornar a deixar la seva porta a zero després de quatre partits encaixant, i per a mesurar esforços.

A l’hora de joc va asseure Ancelotti a Modric i Casemiro, i va donar minuts, a tota vista innecessaris amb el risc d’alguna lesió, a Benzema, Kroos i posteriorment Vinícius. Perquè quan Karim, en plena ratxa golejadora, salta a la gespa, no mesura esforços. Va salvar en un esprint una pilota que va acabar en clara ocasió de Lucas, va regalar un gol posteriorment anul·lat a Isco i, com no podia ser d’una altra manera, va marcar a passada de Vini el seu gol 42 en 42 partits oficials. El gran protagonista d’una Lliga en la qual el Reial Madrid va exhibir autoritat.