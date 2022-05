L’Spar Girona s’assegura la continuïtat de l’MVP de la Lliga: Rebekah Gardner

Després d’anunciar les tres primeres baixes -l’entrenador Alfred Julbe i també les jugadores Frida Eldebrink i Julia Reisingerova no continuaran la propera temporada- l’Spar Girona ha fet pública avui la seva primera renovació. El club ha blindat a una de les seves jugadores més destacades: Rebekah Gardner. La flamant MVP de l’última Lliga Femenina ha decidit quedar-se a Fontajau i ho farà amb un nou contracte que la lliga fins el proper 2024.

«Estem molt contents de poder comptar amb ella per dues temporades més. Arribava aquí amb un llarg historial a Europa, però sense haver jugat en equips punters. Aquí s’ha consolidat totalment i ha demostrat ser la jugadora que era», ha valorat Pere Puig, el director esportiu de l’Uni. Gardner ve de fer uns excel·lents números, amb 14,7 punts i 5,7 rebots per partit a la Lliga i uns guarismes similars a Europa: 13,2 punts i 5,6 rebots.

La californiana, de 31 anys, ha debutat aquesta passada matinada a la WNBA amb els Sky de Chicago. Ha anotat 14 punts en 27 minuts donant un cop de mà en la còmoda victòria del seu equip 83-50 sobre els New York Liberty. Curiosament, s’ha enfrontat a Michaela Onyenwere, fins fa quatre dies mal comptats companya seva a Girona. Un cop acabi aquesta aventura, s’espera que pugui viatjar de nou a Girona el proper mes de setembre. «Estem molt contents de l’experiència que tindrà als Estats Units i l’esprem amb els braços oberts perquè pugui seguir donant alegries a l’afició», rematava Puig.

Una plantilla en construcció

L’Spar Girona 22/23 encara està envoltat d’una bona colla d’interrogants, encara que els primers dubtes s‘han començat a esvair. Alfred Julbe ja no dirigirà l’equip, pel que caldrà veure qui és l’entrenador escollit per substituir-lo. Es treballa en més d’una direcció i un dels noms que ha sortit a escena és el de Bernat Canut, que ja ha confirmat que tanca una etapa de cinc temporades al capdavant del Cadí-La Seu. Tot esperant els fitxatges, que n’hi haurà, també ha transcendit que Julia Reisingerova i Frida Eldebrink no continuen.

Tot esperant a veure què és el que passa amb Laia Palau, si decideix deixar-ho o allarga la seva prolífica carrera un any més, el que està lligada és, a banda de la renovació de Rebekah Gardner, la continuïtat de jugadores que tenen contracte com ara Laia Flores, Magali Mendy, Giedre Labuckiene i Binta Drammeh. Aquesta última, amb un any opcional que cal negociar, però sembla que hi ha bona sintonia. María Araújo també té contracte en vigor, el club hi confia i la jugadora té ganes de reivindicar-se després de superar una greu lesió. Els casos de Júlia Soler (torna d’una cessió) i d’Iho López s’han d’estudiar, mentre que amb Kennedy Burke hi ha una conversa pendent i, depenent de com vagi la planificació i les sensacions entre les dues parts, podria tenir cabuda en la plantilla del curs vinent.