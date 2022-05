Melanie Serrano anuncia la seva retirada després de 18 anys al Barça

Melanie Serrano viurà diumenge, davant l’Atlètic, el seu últim partit a l’estadi Johan Cruyff. La lateral dret posa punt final a la seva etapa com a futbolista després de 18 anys al Barça, sent la jugadora que més temps ha defensat l’equip. Nascuda a Sevilla, però blanenca d’adopció, Serrano ha convocat avui una roda de premsa per anunciar que penja les botes als 32 anys. Ha estat una decisió molt difícil, la meva història ha estat sempre lligada a aquest club», va assegurar entre llàgrimes. «Quan una veu que no aporta a l’equip com voldria, cerca altres maneres. Ha arribat l’hora de posar fi a una etapa i obrir-ne una nova amb altres motivacions, però sempre lligada a l’equip», ha dit.

La lateral va arribar al club amb 14 anys. I ho va recapitular emocionada: «Encara recordo fa 18 anys quan una trucada telefònica em va canviar la vida. Recordo cridar per tot el col·legi que el Barça em volia fitxar». Amb el «5» a l’esquena ho ha viscut tot amb el club, del fracàs a l’èxit: del descens a segona divisió a la professionalització de la secció, alçar el primer triplet i batre dos rècords d’assistència al Camp Nou. Amb la lliga ja guanyada i classificades per a les semifinals de Copa i la final de la Champions, Serrano tindrà el final somiat al club de la seva vida. «He passat d’entrenar en camps de terra a última hora de la nit a jugar en un Camp Nou amb més de 90.000 persones», ha explicat. Es retira després de més de 500 partits com a blaugrana i un palmarès envejable: 1 Champions, 7 lligues, 7 Copes de la Reina i 2 Supercopes d’Espanya.