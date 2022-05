L’Anadolu Efes va revalidar ahir la seva corona i va conquistar la seva segona Eurolliga consecutiva després de derrotar, en una vibrant batalla decidida en un final agònic, a un Reial Madrid al qual se li va escapar el seu onzè títol en l’últim sospir després de quaranta minuts d’alta tensió que va tenir sota el seu control durant la major part del temps (57-58).

Després de dominar la primera part i d’arribar per davant al quart definitiu, l’equip turc va saber donar-li la volta al xoc i gestionar millor els seus atacs, liderat un dia més per Vasilije Micic -triat MVP-, al qual en aquesta ocasió va acompanyar Tibor Pleiss, que va completar una gran actuació amb 19 punts, deu d’ells en els deu últims minuts, i set rebots, que van deixar amb la mel en els llavis al conjunt de Pablo Laso.

Sense encert exterior, el Madrid va veure com l’Efes va saber gestionar millor els instants finals. Tot i intentar-ho fins al final, el Madrid no va poder superar la reraguarda de l’equip turc, que castigava els blancs a l’altre costat de pista. Ja no va haver-hi temps, el Reial Madrid va acabar clavant el genoll i haurà d’esperar per a aixecar l’onzena.